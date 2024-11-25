مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 02:46 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوريات أوروبا المختلفة..

الدوري الإيطالي



إمبولي مع أودينيزي 7.30 مساء



فينيزيا مع ليتشي 9.45 مساء

الدوري التركي الممتاز



طرابزون سبور مع أضنة ديمرسبور 7 مساء

دوري أبطال آسيا للنخبة



العين - الإمارات مع الأهلي - السعودية 4 مساء



الغرافة - قطر مع النصر - السعودية 6 مساء



استقلال طهران - إيران مع باختاكور - أوزبكستان 6 مساء



الريان - قطر مع برسيبوليس - إيران 8 مساء

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