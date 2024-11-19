بنك القطيبي الإسلامي يُعلن بدء صرف المرتبات بهذا الموعد - أخبار كلمتك

أعلن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، عن بدء عملية صرف مرتبات ألوية وشهداء العمالقة الجنوبية لشهر أكتوبر/ 2024م، من صباح يوم غدًا الأربعاء.

ونُشر إعلان صادر عن البنك أوضح أن الاستلام يكون من أقرب فرع من فروع بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، أول من أي وكيل لشبكة "قطيبي لحظات".

ووضع البنك لوكلاء شبكة "قطيبي لحظات" عدد من الشروط المنظمة لعملية الصرف وهي:

- يتم تسليم المرتبات بالبصمة.

- يرجى الصرف بالرقم العسكري فقط ولا يعتمد على الإسم.

- عدم التسليم إلا بالوثائق الرسمية الأصلية.

- تصوير الوثائق الأصلية بنفس سند الاستلام وتسجيل رقم الجوال.

- يمنع تسليم مرتبات الأفراد للقائد.

- في حال المخالفة يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة.