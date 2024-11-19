بعث عالقون يمنيون بمناشدة عاجلة من قلب مدينة غزة الى النائب عيدروس الزبيدي وابوزرعة المحرمي لانقاذهم واجلائهم.
وقال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس تعليقا على مناشدة العالقين اليمنيين:هذه مناشدة خاصة وجهها لكم العالقون اليمنيون في غzة لانقاذ اطفالهم ونساءهم ، ربما ذكروكم بالاسم تحديدا لأملهم الكبير فيكم ..
ابلغوها لمكتب العليمي
ابلغوها لمكتب الزبيدي
ابلغوها لمكتب ابوزرعة
ابلغوها لمكتب بن مبارك
امراة قالت : "وا معتصماه" فحرك لها الجيوش وفتح عمورية ،
واليوم ليس مطلوبا منكم تحريك الجيوش لانقاذ من استغاث بكم وناداكم بالاسم من النساء والاطفال ..
واضاف:كل المطلوب هو اجراء اتصال اتصال بالمسؤولين في سفارة اليمن بالقاهرة واتصال بالوسطاء العرب قد ينقذ عشرات الاطفال والنساء الذين يحملون جواز السفر اليمني من هذا الوضع الجحيمي ..
واختتم:كل الجنسيات تم اجلاؤها من القطاع الا الجنسية اليمنية
اعتبروا اطفالهم اطفالكم ، وتخيلوا للحظة لو أنهم عالقون هناك ، هل كنتم ستبقون في هدوءكم هذا ؟.
مناشدة للزبيدي وابوزرعة المحرمي من قلب مدينة غ زة - أخبار كلمتك
بعث عالقون يمنيون بمناشدة عاجلة من قلب مدينة غزة الى النائب عيدروس الزبيدي وابوزرعة المحرمي لانقاذهم واجلائهم.
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