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مناشدة للزبيدي وابوزرعة المحرمي من قلب مدينة غ زة - أخبار كلمتك

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مناشدة للزبيدي وابوزرعة المحرمي من قلب مدينة غ زة - أخبار كلمتك

مناشدة للزبيدي وابوزرعة المحرمي من قلب مدينة غ زة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث عالقون يمنيون بمناشدة عاجلة من قلب مدينة غزة الى النائب عيدروس الزبيدي وابوزرعة المحرمي لانقاذهم واجلائهم.
وقال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس تعليقا على مناشدة العالقين اليمنيين:هذه مناشدة خاصة وجهها لكم العالقون اليمنيون في غzة لانقاذ اطفالهم ونساءهم ، ربما ذكروكم بالاسم تحديدا لأملهم الكبير فيكم ..
ابلغوها لمكتب العليمي
ابلغوها لمكتب الزبيدي
ابلغوها لمكتب ابوزرعة
ابلغوها لمكتب بن مبارك
امراة قالت : "وا معتصماه" فحرك لها الجيوش وفتح عمورية ،
واليوم ليس مطلوبا منكم تحريك الجيوش لانقاذ من استغاث بكم وناداكم بالاسم من النساء والاطفال ..
واضاف:كل المطلوب هو اجراء اتصال اتصال بالمسؤولين في سفارة اليمن بالقاهرة واتصال بالوسطاء العرب قد ينقذ عشرات الاطفال والنساء الذين يحملون جواز السفر اليمني من هذا الوضع الجحيمي ..
واختتم:كل الجنسيات تم اجلاؤها من القطاع الا الجنسية اليمنية 
اعتبروا اطفالهم اطفالكم ، وتخيلوا للحظة لو أنهم عالقون هناك ، هل كنتم ستبقون في هدوءكم هذا ؟.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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