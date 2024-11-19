مناشدة للزبيدي وابوزرعة المحرمي من قلب مدينة غ زة - أخبار كلمتك

بعث عالقون يمنيون بمناشدة عاجلة من قلب مدينة غزة الى النائب عيدروس الزبيدي وابوزرعة المحرمي لانقاذهم واجلائهم.

وقال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس تعليقا على مناشدة العالقين اليمنيين:هذه مناشدة خاصة وجهها لكم العالقون اليمنيون في غzة لانقاذ اطفالهم ونساءهم ، ربما ذكروكم بالاسم تحديدا لأملهم الكبير فيكم ..

ابلغوها لمكتب العليمي

ابلغوها لمكتب الزبيدي

ابلغوها لمكتب ابوزرعة

ابلغوها لمكتب بن مبارك

امراة قالت : "وا معتصماه" فحرك لها الجيوش وفتح عمورية ،

واليوم ليس مطلوبا منكم تحريك الجيوش لانقاذ من استغاث بكم وناداكم بالاسم من النساء والاطفال ..

واضاف:كل المطلوب هو اجراء اتصال اتصال بالمسؤولين في سفارة اليمن بالقاهرة واتصال بالوسطاء العرب قد ينقذ عشرات الاطفال والنساء الذين يحملون جواز السفر اليمني من هذا الوضع الجحيمي ..

واختتم:كل الجنسيات تم اجلاؤها من القطاع الا الجنسية اليمنية

اعتبروا اطفالهم اطفالكم ، وتخيلوا للحظة لو أنهم عالقون هناك ، هل كنتم ستبقون في هدوءكم هذا ؟.