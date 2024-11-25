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حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

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حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:46 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية ، هاجمت مسيّرات أوكرانية اليوم الإثنين، منشأة لتكرير النفط في مدينة كالوجا الروسية، تسببت باندلاع حريق ضخم في مصفاة تابعة لها، كما استهدفت المسيّرات منشأة "تايفون" الروسية.


وبحسب السكان المحليين، فقد تم سماع أصوات طائرات بدون طيار تحلق فوق المدينة، تبعها صوت انفجار، حيث ضربت الطائرات المسيّرة أحد الخزانات في المصفاة، وفق ما نقل إعلام أوكراني.

وقال حاكم منطقة كالوجا فلاديسلاف شابشا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة على مشارف المنطقة الصناعية، لكن "حطامها تسبب في نشوب حريق على أراضي المؤسسة الصناعية".

وأضاف المسؤول أنه لم يصب أحد نتيجة الهجوم، ويعمل عمال الطوارئ في مكان الحادث.

وتقع مصفاة كالوجا للنفط على بعد 300 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وذكر موقع "ZN.UA" الأوكراني أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمستودع النفط في كالوغا، تعرضت أيضًا منشأة لتصنيع أدوات "التايفون"، المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للاتحاد الروسي، للهجوم.

وفقًا للبيانات المفتوحة، تعمل هذه المؤسسة (جزء من شركة "Morinformsistema-Agat") في تطوير أنظمة تقنية لاسلكية معقدة، لا سيما لتلبية احتياجات البحرية الروسية.

ويحتوي مصنع "تايفون" على مجمع الصواريخ الساحلي "Bal-E"، كما تنتج الشركة أدوات الاستطلاع الراديوي الساحلي المتنقل "Monolit-B" والرادار البحري ثلاثي الإحداثيات "Pozitiv-M" (لكشف وتتبع الأهداف الجوية والسطحية).

ويخضع مصنع كالوجا "تايفون" لعقوبات الدول الغربية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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