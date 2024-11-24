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مشاهير العرب - تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين 15 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين 15 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين 15 ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:47 مساءً - يحيي الفنان تامر عاشور حفلاً غنائيا يوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر المقبل، بقصر عابدين، حيث تنظمه مؤسسة (راعي مصر) عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدي الجمهور، وتم طرح تذاكر الحفل على موقع شركة تذكرتي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

وكانت مؤسسة (راعي مصر) قد نظمت حفلة فنية مميزة حققت نجاحا كبيرا في ١٥ نوفمبر الماضي بقصر القبة الرئاسي ضمت نجمي الغناء المصريين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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