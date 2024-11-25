من اليوم، إيقاف بعض القطارات لضعف مشغوليتها، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:37 صباحاً - أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفني بالمناطق بإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط المنصورة / الإسكندرية، والعكس بداية من اليوم الإثنين لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التي تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات؛ قطاري رقم ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس، وايقاف تشغيلهما اعتبارًا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

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