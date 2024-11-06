التعليم: مادة الحاسب الآلي اختيارية لطلاب الثانوية ولا تضاف للمجموع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - مادة الحاسب الآلي للثانوية العامة.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن تحديد مادة الحاسب الآلي للثانوية العامة مضافة أم غير مضافة للمجموع.

مادة الحاسب الآلي للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، وردًا على الاستفسارات التي تلقتها من معلمي وموجهي مادة الحاسب الآلي، بالإشارة إلى القرار الوزاري 138 لعام 2024، بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوي العام.

تدريس مادة الحاسب الآلي للثانوية العامة

وأشارت الوزارة، إلى أن مادة الحاسب الآلي تحت مسمى «تكنولوجيا المعلومات»، هي ضمن مواد التربية المهنية كنشاط اختياري، ويتم تدريسها بمعدل حصة واحدة في الأسبوع.

مادة الحاسب الآلي اختيارية للثانوية العامة

وأضافت الوزارة، أن مادة الحاسب الآلي لطلاب الثانوية العامة ضمن المواد غير المضافة للمجموع الكلي، مشيرة إلى أنه متاح لطلاب الثانوية العامة الاختيار بين مادة الحاسب الآلي وبين إدارة الأعمال والمشروعات، والتي تساهم في تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية، عن طريق التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي بمعامل المدرسة.

مواد الثانوية العامة غير المضافة للمجموع

- مادة التربية الوطنية.

- مادة التربية الدينية.

- مادة التربية الرياضية.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية.

مواد طلاب الثانوية العامة علمي علوم

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة الأحياء.

- مادة الكيمياء.

- مادة الفيزياء.

مواد طلاب الثانوية العامة علمي رياضيات

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة الرياضيات.

- مادة الكيمياء.

مادة الفيزياء.

مواد الثانوية العامة الشعبة الأدبية

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة التاريخ.

- مادة الجغرافيا.

- مادة إحصاء.