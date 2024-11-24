الرياضة - 09:17 - «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل قطعت خطوط الإمداد عن مدينة الخيام جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - عرض برنامج «مطروح للنقاش»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي.. هل تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان؟.

وأشار إلى أنه في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وارتفاع سقف التوقعات باقتراب التوصل لاتفاق لهدنة بين حزب الله وإسرائيل لإنهاء الحرب المستعلة في لبنان منذ سبتمبر الماضي والتي أودت بحياة الآلاف بين قتيل وجريح، هل تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان؟

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية غير المبررة ضد لبنان لتزداد مساحة الشك بشأن احتمالات التوصل لاتفاق بين الجانبين في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وأكد التقرير أن الجنوب اللبناني شهد ضربات متتالية في أمكان متفرقة أدت لوفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين في ظل مطالة أمريكية لإسرائيل بضرورة سلامة أفراد الجيش اللبناني وأعضاء قوات يونيفيل وسط تأكيدات أمريكية بأهمية التوصل لحل دبلوماسي في لبنان لإنهاء هذه الحرب.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت خطوط الإمداد عن مدينة الخيام الحدودية في جنوب لبنان في محاولة لاستهداف وسطة المدينة لتعقب عناصر حزب الله لتفاقم هذه التحركات من حدة الصراع وتثير المخاوف بمدى نجاح الهدنة والتوصل لحل لوقف إطلاق النار في لبنان.