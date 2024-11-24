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الخطيب يشارك بالمؤتمر السنوي العالمي الـ 28 للاستثمار(WIC) بالسعودية - أخبار كلمتك

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الخطيب يشارك بالمؤتمر السنوي العالمي الـ 28 للاستثمار(WIC) بالسعودية - أخبار كلمتك

الخطيب يشارك بالمؤتمر السنوي العالمي الـ 28 للاستثمار(WIC) بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - يشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، في فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار(WIC) والذي يعقد بعاصمة المملطة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

ويركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، ويشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

ويعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي7 الشركات المشاركين بالمؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

يذكر أن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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