أخبار الاقتصاد اليوم، 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل لبنك CIB،وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بمؤتمر (WIC)، مع قرب انتهاء المهلة القانونية ما مصير المحال التجارية غير المرخصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "كلمتك" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

150 مليون دولار من مؤسسة التمويل لبنك CIB



أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد، عن حزمة تمويلية للبنك التجاري الدولي - مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.

وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر.

تعزيز خلق فرص العمل

كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.

وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.

وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: "إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ومن خلال تعزيز موقف رأس مال البنك التجاري الدولي، تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل الحياة للمصريين".

مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي

وأضاف بيمينتا أنه تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 - والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته، وكفاءة الطاقة، ومشاريع البناء الأخضر - بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.

وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي CIB: “يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

تعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل

وأضاف هشام عز العرب أنه تعكس هذه الشراكة إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

ويتماشى التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل.

كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.

9 مليارات دولار في مشاريع التنمية

ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC)

غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة متوجها للملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار

ويركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، ويشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال

ويعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

مع قرب انتهاء المهلة القانونية، ما مصير المحال التجارية غير المرخصة؟

مازال تطبيق قانون المحال التجارية يثير حالة من الجدل مع قرب نهاية المهلة للحصول على التراخيص المقرر نهايتها في 11 ديسمبر 2024، ومع قرب نهاية المهلة إلا أن حتى الآن لم يعلن هل سيتم تطبيق القانون رسميًا بعدها أم يتخذ قرارًا بمد المهلة.

إصدار تعليمات من المحافظين بتطبيق قانون تراخيص المحال العامة

وبدأت حالة الجدل مع إرسال تعليمات بشأن تفعيل العمل بقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والبدء في العمل بلائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 590 لسنة 2020 وابتداءً من 11 ديسمبر 2022، وإصدار توجيهات من المحافظين للإدارات المعنية بشأن اعتماد التراخيص بالوثائق المؤمنة فقط ووقف التعامل بالرخص الورقية القديمة.

رغم بساطة الإجراءات هناك عقبات تواجه التجار في الحصول على التراخيص

وبالرغم من بساطة الإجراءات المعلنة من أجل الحصول على الترخيص؛ إلا أن هناك عدد من القطاعات التجارية تطالب تأجيل تطبيق القانون وإعطاء مهلة للنظر في مطالبها بهذا الشأن، فما هي العقبات التي تواجه التجار في الحصول على التراخيص؟

النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، كلمتك

المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص ليست صعبة

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص ليست صعبة، إذ تشمل تقديم صورة البطاقة الشخصية، صورة البطاقة الضريبية، صورة السجل التجاري، عقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان في مبني مخالف يقدم تقرير هندسي بأن المبنى آمن من مهندس نقابي.

تقديم مُكلفة من الضرائب العقارية بشأن المباني القديمة

وأضاف «الفيومي» لـ «كلمتك» أن حتى المباني التي كانت من السنوات التي لم تكن فيها عقود مثل فترة الأربعينيات وما قبلها، فإن كل مع على طالب الترخيص هو تقديم مُكلفة من الضرائب العقارية بشأن المبنى؛ والمُكلفة تستخرج بمبلغ بسيط وتكفي عن الرخصة وسند الملكية، وكل المباني القديمة لن تستسطيع إحضار سند الملكية أو العقود، ولذلك سيقدمون المكلفة وهي تستخرج في يومها.

القانون ليس الهدف منه جمع أموال من القطاع الخاص

وأشار إلى أن القانون ليس الهدف منه جمع أموال من القطاع الخاص، بل هدفه دمج القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، الذي يؤدي إلى ضبط السوق المحلي، ووفقًا للقانون فإن الإجراءات تقدم بنظام الشباك الواحد للتيسير على المواطنين والحصول على الرخصة في أقصى مدة 3 شهور .

العقبات التي تواجه التجار في استخراج التراخيص

وعن العقبات التي تواجه التجار في استخراج التراخيض؛ أوضح «الفيومي» أن للأسف الموضوع ليس له علاقة بإلإجراءات القانونية؛ بل بالجهات المعاونة للحصول على التراخيص، التي تطالب التاجر بأموال كثيرة دون سند قانوني وبالمخالفة للقانون.

مطالبة المواطنين بدفع أموال كثيرة من أجل التراخيص تجهض هدف القانون

واستطرد قائلًا: أن التجار لا تستطيع دفع هذه الأموال وعليه فإنهم لن يقوموا بالترخيص، وعليه فإن الحكومة ستخسر من ذلك، لأن بمطالبة المواطنين بدفع أموال كثيرة من أجل التراخيص تجهض هدف القانون «كأننا في نظام جباية للمواطنين» وهذا ليس الهدف.

محاولة التدخل بعدم عمل محاضر للتجار عند إنتهاء المهلة القانونية

وأضاف أنه مع قرب إنتهاء المهلة القانونية للتطبيق؛ سيتم مخاطبة هذه الجهات في الوزارات المعنية من خلال مجلس النواب، ومحاولة التدخل بعدم عمل محاضر للتجار الذين لم يستطيعوا الترخيص خلال المدة المحددة، لحين البت في هذا الموضوع وحله جذريًا.

انخفاض البتلو والكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق

تباين أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 18 جنيهًا مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.2 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 398.2 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ 24 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 405.9 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 15 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 388.8 جنيه.

سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.7 جنيه، بانخفاض 11.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392 جنيهًا في الأسواق، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 6 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.5 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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