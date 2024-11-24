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وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة متوجها للملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

 

التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار

 

ويركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، ويشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

 

اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال 

ويعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

 

 المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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