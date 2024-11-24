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ظهور أحمد طارق في وتر حساس، تحول مفاجئ يُشعل الصراع ويقلب الأحداث رأسًا على عقب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - منذ أن ألقى مخرج مسلسل وتر حساس قنبلة في الحلقة ٢٠ من المسلسل بظهور أحمد طارق في نهاية الحلقة، وبدأ الجمهور في محاولة توقع طبيعة شخصيته خاصة بعدما ترك ظهوره أثرًا صادمًا على سلمى.

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وتوقع الكثيرون أن أحمد طارق هو الزوج الأول لسلمى ووالد غالية، وهو ما كشفته الحلقة 21 بالفعل، حيث يجسد أحمد طارق شخصية الزوج الأول الذي كانت تتحدث معه سلمى في الحلقات الأولى وترسل له المال بمعرفة رشيد. 

ويعود علي من أمريكا بعدما قضى فترة علاجه من الإدمان وتعافى منه، ويتم الكشف أنه كان قد  تم عقد اتفاق بين علي وسلمى في الماضي بأنه سيختفي ويتم اعتباره ميتًا أمام الجميع مقابل أنه يعيش حياته بالصورة التي يريدها، ووافق هو على كل بنود الاتفاق.

كما يتم الكشف عن أنه كان الصديق المقرب لرشيد “محمد علاء” وأنه عاد إلى مصر بسبب كاميليا “إنجي المقدم” التي تساعده في الخفاء على تدمير سلمى، فيطالب بالعيادة التي تديرها سلمى ويطالب بحضانة ابنته غالية وهو ما أخبر رشيد به أيضًا.

وبعودة علي الزوج الأول لسلمى، تتغير الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب، وتتهدد حياة سلمى كليًا، ليس فقط لأنها ستكون كاذبة أمام ابنتها وأمام الجميع لمرة أخرى ولكن لأن عملها سيكون على المحك وكذلك حضانة ابنتها خاصة أنها تزوجت ولعلي الحق في المطالبة بحق ابنته.

ويمكن أن يتبع طرقًا ملتوية للحصول عليها في ظل مساندة كاميليا له للانتقام من سلمى، وبالتالي ستتجه أحداث المسلسل في مسار غير متوقع ويواصل نجاحه في جذب أنظار الجمهور وإبقائهم على أحر من الجمر لمعرفة ما تخبئه الأحداث المقبلة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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