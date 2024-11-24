اشتعال طائرة ركاب روسية بمجرد هبوطها في مطار أنطاليا التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - اندلع حريق هائل في طائرة ركاب روسية الصنع بعد وقت قصير من هبوطها في مطار أنطاليا بتركيا.

حالة طوارئ واستجابة عالية من موظفي المطار

وتسبب الحريق في حالة طوارئ واستجابة عالية من موظفي المطار،وفقًا لتقرير صادر عن "Airport Haber".

ويتعلق الحادث بطائرة سوخوي سوبر جيت 100، والتي غادرت منتجع سوتشي على البحر الأسود في روسيا عن طريق شركة "أزيموث ايرلاينزAzimuth Airlines" هبطت الطائرة في الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش، وبعد لحظات، شوهدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف يتصاعد من محركها.

لا يزال سبب الحريق قيد التحقيق

ووصلت وحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق حيث تعمل السلطات على تحديد أي أعطال ميكانيكية.

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