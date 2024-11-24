رئيس نادي أحد السعودي يكشف حقيقة قطع إعارة ميشالاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - كشف محمد عبد الهادي الجهيني، رئيس نادي أحد السعودي، حقيقة إنهاء إعارة ميشالاك لنادي الزمالك في يناير المقبل.

حقيقة إنهاء إعارة ميشالاك

وقال رئيس للنادي السعودي في تصريحات تلفزيونية: مفيش أي كلام عن إنهاء إعارة ميشالاك في يناير مع نادي الزمالك.

وأضاف: اللاعب معار للزمالك لمدة سنة، وعلى أي نادي أن يعرف إمكانيات اللاعب الذي يتعاقد معه.

ولم يقدم ميشالاك الأداء القوي منذ بداية الموسم ومشاركته مع الزمالك، حيث نال العديد من الانتقادات من قبل الجماهير البيضاء.

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