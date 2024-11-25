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هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد - أخبار كلمتك

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هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد - أخبار كلمتك

هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:20 صباحاً - رد حمد إبراهيم، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على ما تردد بأن الأهلي ساعد الدراويش ماليًا لشراء عمر الساعي وهو ليس في حاجة للاعب.

 

رد قوي من الإسماعيلي 


وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: “عقلية النادي الأهلي تؤكد أنه من المستحيل أن يضم لاعبا لا يحتاجه، والإسماعيلي بتاريخه وكيانه لا يحتاج مساعدة بهذا الشكل”.

وما زال لم يشارك عمر الساعي في أي مباراة مع النادي الأهلي بعد انتقاله للنادي في صفقة قدرت بخمسين مليون جنيه مصري في الصيف الماضي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة في أول جولتين حيث حقق اول فوز له في الموسم الحالي على حساب بتروجيت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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