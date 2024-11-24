بعد صلاة الظهر، تشييع جثمان الملحن محمد رحيم لمثواه الأخير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:04 صباحاً - أعلنت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان جنازة محمد رحيم، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت زوجة الملحن محمد رحيم: "صلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد الشرطة أكتوبر".

تأجيل موعد جنازة محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن تأجيل موعد تشييع جنازة الملحن الراحل محمد رحيم.

في هذا السياق، كتب تامر ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم”.

تامر حسني: جنازة الملحن محمد رحيم ليست اليوم

وفي منشور آخر قال تامر حسني: "تم تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم.. الجنازة ليست “السبت” وسيعلن عن موعدها شقيقه الأستاذ طاهر رحيم".

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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