تصريح مثير من مدرب سيلتا فيجو بعد التعادل مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - برشلونة ضد سيلتا فيجو، وصف كلاوديو خيرالديز، مدرب سيلتا فيجو، تعادل فريقه أمام برشلونة 2-2 بعد أن كان متأخرًا بهدفين، بالعادل.

أشعر بعدم الرضا

وقال مدرب سيلتا فيجو: "هناك قراءتان للمباراة، لقد حصلنا على نقطة التعادل في مباراة كنا متأخرين فيها بهدفين أمام المتصدر، لكني أشعر بعدم الرضا لأن الهدفين كان يمكن تفاديهما، وذلك لأننا فقدنا تركيزنا في بعض الفترات، وأعتقد أننا كنا على مقربة من الفوز".

وأضاف خيرالديز: "برشلونة يدفعك إلى الحد الأقصى، إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية وثقة بالنفس عاليتين للغاية، ما يجعله خطيرا، لكني أعتقد أنه في النهاية كان لدينا الوقت لتسجيل هدف ثالث بعد الوصول للتعادل".



وبشأن التدخل المثير للجدل على لاعبه أسباس من جانب لاعب البارسا مارتين، صرح خيرالديز: "أعتقد أنه من الخطأ ألا يتدخل الـVAR في حالة البطاقة الصفراء الثانية، هذا كل ما يمكنني قوله".

وواصل: "إنها حالة طرد يمكن أن تغير مجرى المباراة وكان يجب على الـVAR أن يتدخل للمساعدة إذا لزم الأمر، لا أفهم لماذا لا يتدخل في مثل هذه الحالات، أما الباقي فهو قرار للحكم، أعتقد أن فليك (مدرب البارسا) وأنا رأينا اللعبة بنفس الطريقة بعد ما حدث في الشوط الأول".

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وخطف سيلتا فيجو، تعادلًا قاتلا من أنياب ضيفه برشلونة بنتيجة 2-2 على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الليجا.

ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وليفاندوفسكي في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز سيلتا فيجو هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 و86 عن طريق ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

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