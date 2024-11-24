وزير سابق يعلق على إحتفال تعز بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح :‏تعز تحتفل في الذكرى السادسة والاربعين لتاسيس الحزب الاشتراكي.

واضاف : دائما تقدم تعز انموذجا للتعايش وقبول الجميع.. يكذب من يدعى قدرته على ادارة تعز والتحكم بإرادة ابنائهابالقوة والهيمنة..

وأوضح : تعز يتم قيادة ابنائها من خلال دعوات المحبة والتعايش المشترك لكل الاتجاهات والتوجهات والمكونات.

وأشار إلى أنه من يفرض السيطرة بالقوة على تعز هو يعيش حالة وهم ليس الا.

واختتم: تعز ترفض المناطقية والطائفية.. تعز رسالتها..مدنية الدولة واتساعها للجميع في ضل .. قوة القانون وليس قانون القوة..