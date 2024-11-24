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وزير سابق يعلق على إحتفال تعز بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي - أخبار كلمتك

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وزير سابق يعلق على إحتفال تعز بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي - أخبار كلمتك

وزير سابق يعلق على إحتفال تعز بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح :‏تعز تحتفل في الذكرى السادسة والاربعين لتاسيس الحزب الاشتراكي. 

واضاف : دائما تقدم تعز انموذجا للتعايش وقبول الجميع.. يكذب من يدعى قدرته على ادارة تعز والتحكم بإرادة ابنائهابالقوة والهيمنة..

وأوضح : تعز يتم قيادة ابنائها من خلال دعوات المحبة والتعايش المشترك لكل الاتجاهات والتوجهات والمكونات.

وأشار إلى أنه من يفرض السيطرة بالقوة على تعز هو يعيش حالة وهم ليس الا.

واختتم: تعز ترفض المناطقية والطائفية.. تعز رسالتها..مدنية الدولة واتساعها للجميع في ضل .. قوة القانون وليس قانون القوة..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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