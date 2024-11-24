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كارثة بمستشفى كبير في عدن - أخبار كلمتك

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كارثة بمستشفى كبير في عدن - أخبار كلمتك

كارثة بمستشفى كبير في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مرضى من حدوث كارثة داخل مستشفى الصداقة بعدن عقب انقطاع الكهرباء.
وقال مرافقي المرضى:تعطل المولد والمولد الاحتياطي والطاقة الشمسيةالأطفال في الحاضنات يختنقونغرفة العناية المركزة توقفت وحالات حرجة المصعد لا يعمل واضطر مرضى السرطان للصعود خمسة ادوار.
واضافوا:شاب يصعد في درج المستشفى خمسة ادوار حاملا والدته وتنقطع انفاسة ويسقط هو ووالدته المريضة بالسرطان والتي على موعد مع جرعة سرطان يسقط في الدرج هو ووالدته ويتم اسعافه مريضة سرطان تبحث عن جرعتها فلا تجدها.
واختتموا:ومريضة أخرى تبحث عن جرعة مسكن مخصصة لمثل حالاتها تفشي السرطان في جسدها والموظفة المعنية غائبة ومريضة فتحت النافذة واوشكت أن تقفز منها لولا تدخل الموجودين

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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