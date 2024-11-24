سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - أعلن كيرن ماكينا المدير الفني لـ إيبسويتش تاون تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد المصري سام مرسي أساسيا وجاء كاملا كالتالي:

أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيبسويتش تاون ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ روبن أموريم مع فريق مانشستر يونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ديوجو دالوت

في خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو، ماركوس راشفورد.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من: بايندير، مالاسيا، لوك شاو، ماينو، ماونت، أوجارتي، أنتوني، هويلوند وزيركزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يملك إيبسويتش تاون 8 نقاط في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.



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