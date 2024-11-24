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افتتاح مصاعد كهربائية جديدة لكوبري مشاة المطار بالمنيرة الغربية (صور) - أخبار كلمتك

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افتتاح مصاعد كهربائية جديدة لكوبري مشاة المطار بالمنيرة الغربية (صور) - أخبار كلمتك

افتتاح مصاعد كهربائية جديدة لكوبري مشاة المطار بالمنيرة الغربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:54 مساءً -  أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عن افتتاح المصاعد الكهربائية الجديدة لكوبري مشاة المطار بشارع السودان.

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جاء هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة كبار السن والطلاب، وتسهيل عبورهم للسكة الحديد. وتعتبر المصاعد الكهربائية إضافة نوعية للكوبري، حيث توفر وسيلة آمنة وسريعة للصعود والنزول، وتساهم في تقليل الجهد البدني، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأكد محافظ الجيزة على أهمية المتابعة الدورية لحالة الكوبري والمصاعد، وضمان كفاءتهما، وذلك من خلال إجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري.

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من جانبه، أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستساهم في تحسين حياتهم اليومية وتسهيل تنقلاتهم

جدير بالذكر أنه قد اناب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية لافتتاح أعمال تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاه المطار بشارع السودان لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه. 
 

وجاء تركيب المصاعد الكهربائية بعد توجيهات محافظ الجيزة بالتخفيف علي المواطنين خاصه كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة  في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات. 


وقد كلف محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاه المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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