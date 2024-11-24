صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

5 تكليفات مشددة من نائب محافظ الجيزة لنواب الأحياء الجدد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
5 تكليفات مشددة من نائب محافظ الجيزة لنواب الأحياء الجدد (صور) - أخبار كلمتك

5 تكليفات مشددة من نائب محافظ الجيزة لنواب الأحياء الجدد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - عقدت الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع نواب رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة والهرم والوراق والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك بعد إجراء حركة تنقلات إدارية شملت عددًا من القيادات بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

874447e115.jpg
572c6b9845.jpg

تكليفات بضرورة التعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية

وخلال الاجتماع، نقلت الدكتورة هند توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي أكدت على ضرورة التعامل الجاد والحاسم مع عدد من الملفات الحيوية، أبرزها:

منع التعديات على أراضي الدولة من خلال تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين، وإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين وحفظ مظهر المدينة، وتحسين مستوى النظافة والعمل على رفع كفاءة خدمات جمع القمامة والتخلص منها بطرق صحية، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين لضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وحصر الموارد وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق أقصى استفادة منها.
 

55f6ebbb1c.jpg
1f1b4b49eb.jpg

كما شددت نائب المحافظ على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الدكتورة هند على ضرورة أن يكون النواب الجدد على دراية كاملة بمتطلبات المواطنين وتوقعاتهم، وأن يعملوا على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة هند على دعم المحافظة الكامل لجميع الجهود التي تبذل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج لاتحاد الطلاب بالجامعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق