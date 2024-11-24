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قطعت العلاقات مع الاحتلال، تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزيرة خارجية بوليفيا - أخبار كلمتك

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قطعت العلاقات مع الاحتلال، تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزيرة خارجية بوليفيا - أخبار كلمتك

قطعت العلاقات مع الاحتلال، تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزيرة خارجية بوليفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة، سيليندا سوسا لوندا، وزيرة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط أثنى خلال اللقاء على مواقف حكومة بوليفيا المشرفة من القضية الفلسطينية، والتي تعكس تمسكًا بالقيم والمبادئ في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني من القوة القائمة بالاحتلال.

وذكر المتحدث الرسمي أن لوندا أكدت خلال اللقاء على استمرار بوليفيا في رفض جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل، إثر ارتكاب الأخيرة لجرائم تنتهك حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني.

 كما أكدت على قيام بوليفيا بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الصعوبات التي واجههتها في هذا الصدد. 

 

دعم جامعة الدول العربية الكامل لبوليفيا 

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد لوندا على تمسك بوليفيا بموقفها من القضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من أية ضغوطات سياسية قد تُمارس عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بوليفيا، لتغيير هذا الموقف. 

وأكد المتحدث الرسمي على أن أبو الغيط أعرب عن دعم جامعة الدول العربية الكامل لبوليفيا في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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