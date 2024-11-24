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إيران تعلن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة - أخبار كلمتك

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إيران تعلن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة - أخبار كلمتك

إيران تعلن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقرقاليباف، اليوم الأحد، بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال  في جلسة للبرلمان: "بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".


إيران تعلن رسميًّا بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة


 

وأضاف " أدى توجه  الترويكا الأوروبية إلى صدور قرار غير مبرر في مجلس المحافظين بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وبين أن "الترويكا الأوروبية وأمريكا جعلت الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة لإجراءاتها غير الشرعية".

 قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

 كما تحدث قاليباف عن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مؤخرًا قرارًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وقال: "هذا القرار ضد نتنياهو وغالانت سيكون الحلقة الأولى في سلسلة إجراءات دولية ضد مجرمي الكيان الصهيوني"، وفقًا لقوله.

 وأعلن نائب منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كمالوندي تعقيبًا على صدور هذا القرار في مقابلة تلفزيونية: "إيران تستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وهذا القرار هو القرار الثاني لمجلس المحافظين ضد إيران خلال الأشهر الستة الماضية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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