إيران تعلن بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقرقاليباف، اليوم الأحد، بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال في جلسة للبرلمان: "بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ردًّا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



إيران تعلن رسميًّا بدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة





وأضاف " أدى توجه الترويكا الأوروبية إلى صدور قرار غير مبرر في مجلس المحافظين بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وبين أن "الترويكا الأوروبية وأمريكا جعلت الأنشطة النووية الإيرانية ذريعة لإجراءاتها غير الشرعية".

قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

كما تحدث قاليباف عن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مؤخرًا قرارًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وقال: "هذا القرار ضد نتنياهو وغالانت سيكون الحلقة الأولى في سلسلة إجراءات دولية ضد مجرمي الكيان الصهيوني"، وفقًا لقوله.

وأعلن نائب منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كمالوندي تعقيبًا على صدور هذا القرار في مقابلة تلفزيونية: "إيران تستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وهذا القرار هو القرار الثاني لمجلس المحافظين ضد إيران خلال الأشهر الستة الماضية.

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