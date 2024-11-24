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جامعة أسوان تنظم مهرجانًا للرياضات المائية بالنيل - أخبار كلمتك

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جامعة أسوان تنظم مهرجانًا للرياضات المائية بالنيل - أخبار كلمتك

جامعة أسوان تنظم مهرجانًا للرياضات المائية بالنيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:02 مساءً -  نظمت جامعة أسوان مهرجانًا رياضيًّا بعنوان (١٠٠ يوم رياضة في نيل أسوان بقوارب التجديف والكياك) ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر الماضي.

جامعة أسوان تنظم مهرجانا للرياضات المائية بالنيل

 وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.

100يوم رياضة" تهدف إلى تنمية شخصية شباب مصر وتعزيز النشاط البدني


شارك في المهرجان طلبة وطالبات كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، بالإضافة إلى طلبة وطالبات جامعة أسوان، بإشراف وحضور د.لؤي سعد الدين نصرت القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، ود.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة والحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، وأ.سلامة منزلي طه رئيس مجلس إدارة نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان.

وفي هذا الصدد، أكد د.أيمن عاشور الدور المحوري للأنشطة الطلابية في المنظومة التعليمية، وأن الانخراط في الأنشطة الرياضية يعزز منظومة القيم لدى شباب الجامعات، وينمي روح الفريق والتعاون، ويقوي الروابط الإنسانية، كما يساهم في تطوير شخصية الطلاب، ويعدهم ليكونوا جيلًا واعيًا وقادرًا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

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وأكد الوزير أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وحرصًا على وضع التنمية البشرية على رأس قائمة الأولويات الوطنية، تسعى الوزارة إلى تنمية وتطوير شخصية شباب مصر، مشيرًا إلى أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مثمنًا جهود الجامعات المصرية في تنفيذ مبادرة 100 يوم رياضة"، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير شخصية شباب الجامعات من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة، ورفع معدلات النشاط البدني لطلبة وطالبات الجامعات.

وأشار د. لؤي سعد الدين إلى أن الجامعة تستهدف تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، مع تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في هذه الأنشطة المتنوعة، لافتًا إلى توفير منصات للتسجيل والاشتراك في كافة الفعاليات الرياضية؛ بهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين والمبدعين رياضيًّا، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأضاف القائم بعمل رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تدعم منذ اليوم الأول مبادرة "100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى تحسين الصحة البدنية للطلاب، وصقل شخصياتهم، وتنمية الروح التنافسية لديهم، كما أكد سعي الجامعة المستمر لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت والملاعب الرياضية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.


وخلال كلمته، أكد د.مصطفى بيومي دور الرياضة كركيزة أساسية في بناء وتنمية الإنسان المصري، مشيدًا بجهود جامعة أسوان في تنظيم فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إعداد شباب قادرين على المساهمة في التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن، من خلال تعزيز النشاط البدني والوقاية من الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السامية لدى الطلاب، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي على دعم جامعة أسوان في مختلف الأنشطة الطلابية وتعزيز دور الرياضة ضمن منظومة التعليم العالي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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