تبدأ يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث وطلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وتستمر امتحانات الترم الأول للطلاب لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تُعلن مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.