قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تبدأ يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تبدأ يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

تبدأ يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث وطلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وتستمر امتحانات الترم الأول للطلاب لمدة أسبوعين، حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تُعلن مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، خلال شهر ديسمبر المقبل.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضاً
جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالقاهرة

تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمدارس والجامعات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: مواجهة الإهدار والإسراف مسئولية دينية ومجتمعية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق