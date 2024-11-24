رابط نتيجة قرعة الحج والعمرة في جميع المحافظات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - نتيجة قرعة الحج والعمرة.. يبحث العديد من المواطنين المقدمين {لأداء مناسبك الحج والعمرة للعام المقبل، عن رابط نتيجة قرعة الحج والعمرة في كافة محافظات الجمهورية.

نتيجة قرعة الحج والعمرة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نتيجة قرعة الحج والعمرة ورابط الحصول عليها، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

رابط نتيجة قرعة الحج والعمرة

ويمكن للمتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة للعام المقبل، الاستعلام والحصول على أسماء الفائزين ومعرفة نتيج قرعة الحج والعمرة بكافة المحافظات، من خلال الضغط هــنـــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج والعمرة 2025

- زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة رقم المصنع المطبوع على بطاقة الرقم القومي.

- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

- الضغط بحث.

- تظهر نتيجة قرعة الحج والعمرة لك.

خريطة إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة

وقد أعلنت وزارة الداخلية، خريطة إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة في المحافظات، حيث تم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة في القاهرة والشرقية ومطرح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

- تم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر في محافظات الجيزة، الإسكندرية، دمياط.

- تم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة في محافظات البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر

- يتم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر في محافظات كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف.

- سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة غدًا الإثنين الموافق 25 نوفمبر في محافظات أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية.

- ويتم إعلان نتيجة قرعة الحج والعمرة في محافظات سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.