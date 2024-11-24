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الرياضة - 05:38 - هدف محمد صلاح اليوم.. ليفربول يدرك التعادل سريعًا أمام ساوثهامبتون «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:38 - هدف محمد صلاح اليوم.. ليفربول يدرك التعادل سريعًا أمام ساوثهامبتون «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:38 - هدف محمد صلاح اليوم.. ليفربول يدرك التعادل سريعًا أمام ساوثهامبتون «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - ساوثهامبتون ضد ليفربول.. أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون لتصبح النتيجة (2-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سينت ماري».

أهداف مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

- ونجح النجم الدولي المجري دومنيك سوبوسولاي في تسجيل هدف ليفربول الوحيد في الشوط الأول، وذلك عند الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بصاروخية سكنت شباك ساوثهامبتون مانحة الريدز التقدم.

- وقبل نهاية الشوط الأول المثير، نجح أصحاب الأرض فريق ساوثهامبتون في إدارك التعادل، عن طريق اللاعب آدم أرمسترونج، وذلك في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

- وبجملة تكتيكية رائعة، نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل ثاني أهداف المباراة، وذلك عن طريق اللاعب ماتيوس فيرنانديو، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة أمام ليفربول.

- ولكن جاء الدور كالمعتاد على الملك المصري محمد صلاح، ونجح في إدراك التعادل لصالح فريق ليفربول في المباراة، وذلك في الدقيقة 64 من زمن شوط اللقاء الثاني، لتصبح النتيجة (2-2).

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول اليوم على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم
في حراسة المرمى كيليهر
في خط الدفاع آندي روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي برادلي
في خط الوسط جودي جاكبو دومنيك سوبوسولاي كورتيس جونز ريان جرافينبرخ
في خط الهجوم محمد صلاح داروين نونيز

ساوثهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون اليوم، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وذلك برصيد 28 نقطة من 11 مباراة خاضها «الريدز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 9 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة لكتيبة آرني سلوت.

محمد صلاح نجم ليفربول

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون مباراة ليفربول اليوم، وهو في جعبته 4 نقاط فقط لا غير، يتزيل بهم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، من 11 مباراة خاضها في «البريميرليج»، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل، وتلقى 9 هزائم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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