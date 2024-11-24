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مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

بلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس حوالي، 2 مليون و502 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض 52 مليونًا و69 ألف جنيه بدور السينما المصرية.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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