مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

بلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس حوالي، 2 مليون و502 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض 52 مليونًا و69 ألف جنيه بدور السينما المصرية.

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

أحداث فيلم الهوى سلطان

تدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.