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فرقة "هنغني" تحيي حفلًا جديدًا بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

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فرقة "هنغني" تحيي حفلًا جديدًا بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

فرقة "هنغني" تحيي حفلًا جديدًا بقصر الأمير طاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدًا لفرقة "هنغنى" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى، في الثامنة مساء الخميس المقبل 28 نوفمبر. 

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعملاقة الغناء المصري مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، بالإضافة إلى أغاني لعلى الحجار، أحمد عدوية، وغيرهم.

فرقة هنغني

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ باسم "كورال فكرة"، وتكونت من 25 عضوا، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير، ثم تم إعادة هيكلة الفرقة مرة أخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون اكثر تحررا للوصول إلى كافة أطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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