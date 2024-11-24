الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - القاهرة الإخبارية: 4 ملايين شخص دخلوا للغرف المحصنة في إسرائيل منذ الصباح - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تامر عاشور عن محمد رحيم: أنجح فنان في جيله وعمره ما قال كلمة وحشة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تامر عاشور عن محمد رحيم: أنجح فنان في جيله وعمره ما قال كلمة وحشة - أخبار كلمتك

تامر عاشور عن محمد رحيم: أنجح فنان في جيله وعمره ما قال كلمة وحشة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - وفاة محمد رحيم ، تحدث الفنان تامر عاشور عن الملحن الراحل محمد رحيم  والذي  رحل عن عالمنا فجر السبت عن عمر ناهز ال 45  بكلمات مؤثرة.

وفاة محمد رحيم 

وقال تامر عاشور:" مكنش فيه في إحساسه ولا طيبة قلبه ولا خفة دمه وطريقته وكل ايامه كانت نجاح وامتنان وحمد ومش أي نجاح لا نجاحات أكبر وأكتر من أي فنان في جيله واستمراريته  

و أضاف تامر عاشور من خلال صفحته على  “إنستجرام”:مفيش أغنية بتحبوها مش لحن محمد رحيم منتهي الرقي والثقافة الفنية واللباقة.

واختتم تامر عاشور حديثه:" ربنا يرحمك ويغفرلك علي قد ابتسامتك ونيتك الحلوة عمري ما شفته مابيضحكش عمره ما اتكلم كلمة وحشه كان كل همه النجاح وربنا أدهوله من أول يوم لأخر يوم أنا بحبك قوي من قلبي ربنا يغفرلك.

وشيعت اليوم الأحد جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر بمقابر العائلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

دياب ناعيا محمد رحيم: وفاته صاعقة وصادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق