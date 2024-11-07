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مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يحقق الأعلى مشاهدة في مصر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يحقق الأعلى مشاهدة في مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «إكس مراتي» لـ هشام ماجد يحقق الأعلى مشاهدة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - استطاع فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، محمد ممدوح، تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك أيام من طرحه عبر منصة جوي.

واحتل فيلم إكس مراتي، المركز الأول من أصل 10 مراكز ضمن للأفلام الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة جوي، مع استمرار عرضه في السينمات المصرية.

فيلم إكس مراتي

أبطال فيلم إكس مراتي

يضم فيلم إكس مراتي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

فيلم إكس مراتي

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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