أعداد تراخيص الدراجات النارية والسيارات النقل خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:08 صباحاً - كشفت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات والدراجات النارية التي تم بيعها بصورة الدراجات الزيرو خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت 23.686 دراجة نارية.

ترتيب شركات الدراجات النارية في أكتوبر

ووفقا لما أوضحته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، جاءت ترتيب شركات الدراجات النارية في أكتوبر الماضي كالتالي:

1- هاوجيانج 9747 دراجة.

2- دايون 2908 دراجة.

3- فيجوري 1880 دراجة.

4- باجاج 1162 مركبة.

5- CMG بعدد 1090 مركبة.

6- PNE بعدد 1061 مركبة.

7- TVS بإجمالي 894 دراجة.

8- هوجين 858 مركبة.

9- SYM بإجمالي 807 دراجة.

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، تقرير تراخيص الدراجات النارية وهي 23.686 ألف دراجة نارية في مصر، ثم بلغ إجمالي السيارات الملاكي 13.298 ألف سيارة.

إجمالي تراخيص السيارات النقل خلال شهر أكتوبر بمصر

وبلغ إجمالي سيارات النقل المرخصة خلال أكتوبر الماضي، ما يقرب من 1593 سيارة نقل, بينما جاءت الأتوبيسات في المركز الرابع بواقع 208 أتوبيس فقط، ووضعت مركبات الأجرة نفسها في المركز الخامس بعدد 194 مركبة، كما حققت المقطورات المركز السادس والأخير في القائمة بواقع 167 مركبة مرخصة جديدة.



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