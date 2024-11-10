ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 31495 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 39077 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 14820 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11588 نقطة.

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