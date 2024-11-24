مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:58 صباحاً - وصل جثمان الملحن الراحل محمد رحيم، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لإداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه الى مثواه الأخير، وسط عدد من النجوم والفنانين والعائلة.

جنازة محمد رحيم

وأعلنت أنوسة كوتة، زوجة الراحل عن موعد ومكان الجنازة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: صلاة الجنازة في مسجد الشرطة، بعد صلاة الظهر، علي حبيب قلبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك».

وسبق وتم تأجيل صلاة الجنازة ودفن الجثمان، حيث قررت جهات التحقيق المختصة، عرض جثمان الملحن محمد رحيم، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، وكشف سبب وفاته.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الملحن محمد رحيم، كانت أغنية بصوت الفنانة أمل غربي، والتي تضمنت كلماتها الأتي: «لا تلعب دوار الوفى.. عمسرح جروحي، بكفي بقى تمثيل، لا تظن إنك لو رحت.. راحت معك روحي، كل شي في إلو بديل.. كل شي في إلو بديل، قلّي شو بعمل بكرا.. بكرا بـ ورودي.. شو بعمل بكرا بـ ورودي، مين لبدو يصونها.. يا حبيبي وعودي.. مين لبدو يصونها وعودي».