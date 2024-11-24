1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

مئوية جديدة تنتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثهامتون - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

تحذيرات عاجلة من شراء هذا النوع من الجبن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

التضامن: رفع درجات الاستعداد في فرق الإغاثة لمواجهة موجة الطقس السيئ - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

"كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًّا عراقيًّا رفيع المستوى - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

رئيس البورصة يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست فعالية "قرع الجرس" - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:58 صباحاً - وصل جثمان الملحن الراحل محمد رحيم، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لإداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه الى مثواه الأخير، وسط عدد من النجوم والفنانين والعائلة.

جنازة محمد رحيم

وأعلنت أنوسة كوتة، زوجة الراحل عن موعد ومكان الجنازة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: صلاة الجنازة في مسجد الشرطة، بعد صلاة الظهر، علي حبيب قلبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك».

جثمان محمد رحيم

وسبق وتم تأجيل صلاة الجنازة ودفن الجثمان، حيث قررت جهات التحقيق المختصة، عرض جثمان الملحن محمد رحيم، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، وكشف سبب وفاته.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الملحن محمد رحيم، كانت أغنية بصوت الفنانة أمل غربي، والتي تضمنت كلماتها الأتي: «لا تلعب دوار الوفى.. عمسرح جروحي، بكفي بقى تمثيل، لا تظن إنك لو رحت.. راحت معك روحي، كل شي في إلو بديل.. كل شي في إلو بديل، قلّي شو بعمل بكرا.. بكرا بـ ورودي.. شو بعمل بكرا بـ ورودي، مين لبدو يصونها.. يا حبيبي وعودي.. مين لبدو يصونها وعودي».

اقرأ أيضاً
موعد ومكان جنازة محمد رحيم بعد تسلم جثمانه من النيابة العامة

عاجل| «نوسة كوتة» تعلن موعد جنازة الملحن محمد رحيم

بعد وفاته صباح اليوم.. كيف ودعت ابنة محمد رحيم والدها؟

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق