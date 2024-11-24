الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

المخرج جون واتس يكشف سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المخرج جون واتس يكشف سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS - أخبار كلمتك

المخرج جون واتس يكشف سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - Wolfs، كشف المخرج جون واتس، عن سبب إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS.

مخرج فيلم WOLFS يهاجم آبل

وقال جون واتس، خلال تصريحات صحفية: "أنا من قررت إلغاء الجزء الثاني من فيلم WOLFS، بعد أن ألغت شركة Apple، عرض الفيلم في صالات السينما، واكتفت بعُرضه عبر منصتها الرقمية، لقد أعدت الأموال التي أعطوني إياها، مقابل الجزء الثاني بهدوء، لم تلغ Apple، الفيلم بل أنا من فعلت ذلك، لأنني لم أعد أثق بهم كشريك إبداعي".

Image

تفاصيل فيلم Wolfs

تدور أحداث فيلم Wolfs، بعد تعيين رجل محترف للتغطية على جريمة، ولكن عند وصوله يتفاجئ أنه تم تعيين شخص آخر لنفس المهمة، ويضطران للعمل معًا. 

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق