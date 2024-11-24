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مشاهير العرب - أحمد داود ومنة شلبي في السينمات السعودية للترويج لفيلم «الهوى سلطان» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد داود ومنة شلبي في السينمات السعودية للترويج لفيلم «الهوى سلطان» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد داود ومنة شلبي في السينمات السعودية للترويج لفيلم «الهوى سلطان» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أعلن الفنان أحمد داود، سفره إلى المملكة العربية السعودية بصحبه فريق عمل فيلم «الهوى سلطان» للترويج لفيلمهم الجديد.

وشارك أحمد داود، صورة تجمعه بـ منة شلبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليها: «استنونا النهارده يوم 24 نوفمبر في الرياض بفوكس سينما واجهة روشن الساعة 6 مساءا و AMC سينما بانوراما مول الساعة 7:30 مساءا، وغدا يوم 25 نوفمبر في جدة بفوكس سينما ريد سي مول الساعة6 مساءا وامباير سينما مول الاندلس الساعة7:30 مساءا».

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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