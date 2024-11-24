قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

جنود يقتحمون محلا تجاريا ويسحلون مالكه في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

اصابة مواطنين باندلاع اشتباكات بين جنود في عدن - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وساوثهامبتون بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

الأونروا: 70 ألف شخص في شمال غزة يكافحون للحصول على مياه نظيفة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض أمام اللجنة الاقتصادية بالشيوخ جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «الكابتن» لـ أكرم حسني - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye - أخبار كلمتك

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - Hawkeye، أعلنت استديوهات مارفل، رسميا عن بدء عمليات التصوير الخاصة، بالموسم الثاني من مسلسل Hawkeye.

تفاصيل مسلسل Hawkeye

وأوضحت مارفل، أن الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye، سيطرح بحلول خريف عام ٢٠٢٥.

ويشهد الجزء الثاني، عودة، الممثل الشهير، "جيرمي رينر"،  والممثلة الشابة هايلي ستينفلد، للعب دور البطولة علي أن يكون دور هايلي، أكبر وأعمق خلال أحداث الموسم الجديد، كما يرغب الأستديو بتعيين ممثل درجة أولى مشهور، لأداء دور شقيق Clint والذي سيكون الشرير الرئيسي في المسلسل.

مسلسل مارفل Hawkeye

"Hawkeye" هو مسلسل تلفزيوني أمريكي، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير،يضم مجموعة متميزة من نجوم الفن العالمي وعلى رأسهم؛ بطولة جيرمي رينر، وهيلي شتايفيلد، ومن إخراج ماتيو مايكل كارنهان.

 وعرض الموسم الأول من المسلسل، حصريًّا عبر منصة ديزني بلس خلال شهر نوفمبر من عام ٢٠٢١، وحقق نجاحا كبيرا.

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

محمد التاجي يحتفل بخطوبة ابنه على حفيدة هذا الفنان (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق