أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون من ركلة جزاء (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون من ركلة جزاء (صور) - أخبار كلمتك

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الظهور الأول لـ روبن أموريم، تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون - أخبار كلمتك

الظهور الأول لـ روبن أموريم، تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون - أخبار كلمتك

‏في غياب طارق حامد، ‏ضمك يفوز على الخلود 1/2 في الدوري السعودي( صور) - أخبار كلمتك

‏في غياب طارق حامد، ‏ضمك يفوز على الخلود 1/2 في الدوري السعودي( صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.

وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق