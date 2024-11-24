البابا تواضروس يستقبل وزيرة خارجية بوليڤيا بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وزيرة خارجية بوليڤيا سيليندا سوسا لوندا، وبرفقتها باولا إنكلان سيبيديس المستشارة الخاصة للوزيرة، وإدوين ريڤيرو القائم بالأعمال في سفارة بوليڤيا، والسفير أشرف منير مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون أمريكا اللاتينية.

وقدمت الوزيرة - خلال اللقاء - تحيات الشعب البوليڤي لقداسة البابا تواضروس الثاني، معربة عن امتنانها لهذه الفرصة لزيارة الكاتدرائية المرقسية ونوال بركة هذا المكان المقدس، مثنية على الخدمات التي تقدمها الكنيسة في بوليڤيا بما في ذلك المدارس، المستشفيات، الملاجئ، والعديد من الأنشطة الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة البوليڤية تقدر بشدة هذه الجهود التي تستهدف خدمة فقراء بوليڤيا.

وقدمت الوزيرة دعوة رسمية لقداسة البابا تواضروس الثاني لزيارة بوليڤيا للاطلاع عن قرب على نشاطات الكنيسة القبطية هناك، مؤكدة التنسيق مع سفير مصر في بوليڤيا للتحضير لهذه الزيارة المهمة.. كما أشارت إلى التحديات التي تواجه بلادها، مثل نقص المستشفيات والأطباء المتخصصين والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحديثة.

ولفتت إلى أن أهم خدمة يمكن تقديمها الإنسان هي خدمة الفقراء، مشيدة بالدور الكبير الذي قدمته مصر للعالم، كما جددت شكرها للكنيسة القبطية على ما تقدمه لدولة بوليڤيا وشعبها، مؤكدة أن السلام هو الحل الأمثل للأزمات، وليس الحروب التي تتسبب في الفقر والمجاعات.

من جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني لوزيرة خارجية بوليفيا والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بالعلاقات الطيبة بين مصر وبوليڤيا.

واستعرض نبذة عن الكنيسة القبطية ودورها الروحي والمجتمعي داخل مصر وخارجها، مشيدًا بالخدمة الناجحة لنيافة الأنبا يوسف في بوليڤيا، والتي ستكمل العام القادم 25 عامًا، مع التأكيد على استمرار الجهود لتلبية الاحتياجات الطبية للشعب البوليڤي.

وأشار إلى أن الكنيسة القبطية تؤمن بدورها المزدوج، الروحي والاجتماعي، حيث تسعى لإنشاء المدارس والمراكز الطبية لخدمة جميع المواطنين، ولفت إلى أهمية خدمة الأطفال والشباب، موضحًا أن الكنيسة القبطية تهتم بتنشئة الأجيال الجديدة ليكون لها دور فعال في المجتمع.