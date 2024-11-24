الرياضة - 09:00 - سعر الذهب في مصر الآن.. عيار 21 يحقق هذا الرقم «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارا خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وسجل سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم، نحو 3780 جنيها، وسجلت الأوقية الذهبة عالميا نحو 2716.27 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيها 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيها عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيها 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيها 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيها 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيها 1611.5 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات ليسجل سعر البيع نحو 4320 جنيها.

واستقر سعر الذهب عيار 24 ليسجل سعر الشراء نحو 4297.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات ليسجل سعر البيع نحو 3960 جنيها.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3939 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الختامية ليسجل سعر البيع نحو 3780 جنيها.

كما سجل سعر شراء الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

داوم سعر الذهب عيار 18 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل البيع نحو 3240 جنيها.

وظل سعر الذهب مستقرا خلال التعاملات الختامية ليسجل سعر الشراء نحو 3222.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر بيع الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية نحو 2520 جنيها.

كما بلغ سعر شراء الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية نحو 2506.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

وحافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل سعر البيع نحو 2160 جنيها.

وظل سعر الذهب عيار 12 مستقرا خلال التعاملات المسائية ليسجل سعر الشراء نحو 2148.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1620 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية اليوم نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.