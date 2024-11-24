نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - فاز فريق نابولي على نظيره روما بنتيجة 1-0 في المباراة، التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة فيما يأتي روما في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.

تشكيل فريق روما لمباراة نابولي

كلاوديو رانييري مدرب فريق روما قرر خوض مواجهة نابولي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: أنجيلينو، نديكا، مانشيني، شيليك.

خط الوسط: كوني، كريستانتي، ستيفان شعراوي.

خط الهجوم: بيسيلي، دوفبيك، بليجريني.

تشكيل نابولي ضد روما

بينما دخل أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، المباراة أمام روما، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، أوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنجيسا، ستانيسلاف لوبتكا، سكوت ماكتوميناي.

خط الهجوم: سماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.

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