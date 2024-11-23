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عمومية الترايثلون تعتمد فوز قائمة أحمد ناصر بالتزكية اليوم - أخبار كلمتك

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عمومية الترايثلون تعتمد فوز قائمة أحمد ناصر بالتزكية اليوم - أخبار كلمتك

عمومية الترايثلون تعتمد فوز قائمة أحمد ناصر بالتزكية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً -  تعقد اليوم السبت، الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون، اجتماعا هاما بمقر مجمع حمام السباحة في ستاد القاهرة بمدينة نصر، لاعتماد فوز قائمة أحمد ناصر التزكية في الانتخابات التي كان مقررا إقامتها اليوم.

وينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون في الـ3 عصرا، بمقر مجمع حمام السباحة الأولمبي.

 

قائمة أحمد ناصر

 وحسمت قائمة أحمد ناصر فوزها في انتخابات اتحاد الترايثلون بالتزكية، لتتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

 

وتضم قائمة أحمد ناصر كل من:

الرئيس: أحمد ناصر

نائب الرئيس: أحمد حسام الدين

الأعضاء: محمد عبد المنعم - ياسر حسني - نادية صبحي - إيمان حسن - نيفين سعد.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون

 وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الترايثلون 8 هيئات، وهي: المؤسسة العسكرية بالسويس - المؤسسة العسكرية بالهايكستب - المؤسسة العسكرية بالإسكندرية - طلائع الأسطول البحري - الإسكندرية للبترول - النصر الرياضي -  البنك الأهلي - الشرقية للدخان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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