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جدول امتحان نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة - أخبار كلمتك

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جدول امتحان نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة - أخبار كلمتك

جدول امتحان نوفمبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - جدول امتحانات نوفمبر في الجيزة.. يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، عن جدول امتحانات نوفمبر في الجيزة، بعد التعديلات التي أجرتها مديرية التعليم.

جدول امتحانات نوفمبر في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات نوفمبر لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الجيزة، بعد التعديل، حيث تبدأ امتحانات شهر نوفمبر للطلاب المرحلة الابتدائية من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الجيزة، كالتالي:

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

وتعقد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية في الجيزة في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويتم تخصيص الفترة كاملة أو نصف فترة فقط لعقد امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

تفاصيل امتحان شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل

- أسئلة امتحان شهر نوفمبر 2024 تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية التي تم دراستها خلال تلك الفترة.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- يتولى موجه المادة بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات نوفمبر.

- امتحان شهر نوفمبر يتضمن 3 نماذج أ، ب، ج في كل فصل.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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