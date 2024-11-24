مشاهير العرب - 160 ألف جنيه.. تراجع إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» بدور السينما أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - تراجعت إيرادات فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس، بدور العرض السينمائية أمس.

إيرادات فيلم الفستان الأبيض

وبلغت إيرادات فيلم الفستان الأبيض 160 ألف جنيه فقط، مقارنة بـ228 ألفا يوم الجمعة، حيث تم طرحه يوم الأربعاء الماضي.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.