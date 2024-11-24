الرياضة - 03:41 - مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم الأحد الموفق 24 من نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة من 11 مباراة خاضها «الريدز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 9 انتصارات وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق ساوثهامبتون مباراة ليفربول، وهو في جعبته 4 نقاط فقط لا غير، يتذيل بهم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، من 11 مباراة خاضها في البريميرليج، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل، وتلقى 9 هزائم.

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد الموفق 24 من نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سينت ماري».