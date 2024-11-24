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الرياضة - 05:06 - الطقس غدا.. «الأرصاد» تكشف عن خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - الطقس غدا.. «الأرصاد» تكشف عن خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - الطقس غدا.. «الأرصاد» تكشف عن خريطة سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:06 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 25 نوفمبر 2024، ليسود طقس مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى.

الطقس غدا

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الطقس غدا، ويمكنكم متابعة تحديثات أحوال الطقس باستمرار من خلال الضغط هنـــــا.

الطقس

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، سيسوده طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما في وقت الليل سيسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

الطقس

الظواهر الجوية في طقس الغد

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن مصر ومحافظات

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 25 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 14
العاصمة الإدارية 20 13
6 أكتوبر 20 13
بنها 19 14
دمنهور 18 15
المنصورة 20 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 21 15
طنطا 21 15
دمياط 20 16
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 20 15
السويس 20 14
العريش 17 12
رفح 17 13
رأس سدر 20 14
نخل 17 7
كاترين 18 6
الطور 21 14
طابا 23 16
شرم الشيخ 23 19
الإسكندرية 18 15
العلمين الجديدة 19 14
مطروح 19 15
السلوم 19 13
سيوة 20 12
رأس غارب 20 18
الغردقة 20 18
سفاجا 21 18
الأقصر 22 14
أسوان 22 15
الوادي الجديد 21 13
أبو سمبل 22 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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