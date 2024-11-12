ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

شرط وحيد يمنع برشلونة من التعاقد مع محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - تخطط إدارة نادي برشلونة الإسباني، للمفاضلة بين عدة أسماء في مركز الجناح، من أجل التوقيع مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأداء الممتاز حاليا للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي يجعل برشلونة يستبعد فكرة التوقيع مع مهاجم جديد، بينما أصبح البارسا نشطا تجاه الأجنحة المتاحين في الميركاتو الصيفي.

محمد صلاح على رأس المطلوبين في برشلونة 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء الموجودة حاليا على طاولة برشلونة هي رافائيل لياو (ميلان)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)، وليروي ساني (بايرن ميونخ).

وأوضحت أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يرغب في التوقيع مع صفقة كبرى، بالتزامن مع عودة الفريق إلى ملعب "كامب نو".

وذكرت أن برشلونة يعتمد على وجود خلافات بين لياو ومدربه باولو فونسيكا، ما قد يفتح الباب أمام رحيل الجناح البرتغالي عن ميلان.

وما يزال برشلونة مهتما بالتوقيع مع نيكو ويليامز، إلا إذا جدد عقده ورفع شرطه الجزائي الذي يبلغ حاليا 60 مليون يورو.

وينتبه برشلونة إلى رفض كفاراتسخيليا تجديد عقده مع نابولي، وقد يجبر النادي على تركه، كما حدث مع فيكتور أوسيمين، الذي رحل إلى الدوري التركي.

راتب محمد صلاح عائق أمام برشلونة 

ويراقب البلوجرانا بشدة احتمالية توفر محمد صلاح وليروي ساني مجانا في الصيف المقبل، لكن تخشى إدارة النادي الكتالوني من طلب الثنائي لراتب كبير، في حال وصولهم بتكلفة صفرية.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق