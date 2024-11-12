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الكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام لقاء بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

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الكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام لقاء بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

الكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام لقاء بطل موزمبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين والجيبوتي محمود ناصر حسين حكمًا رابعًا.


واختار "كاف"  التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.


ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي. 


ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وأنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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