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الرياضة - 12:27 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:27 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:27 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:27 مساءً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، فاستقر سعر في بنكي الأهلي ومصر عند 49.28 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.28 جنيه 49.15 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.24 جنيه 49.14 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.24 جنيه 49.14 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.28 جنيه 49.18 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.24 جنيه 49.14 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.24 جنيه 49.14 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.24 جنيه 49.14 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.26 جنيه 49.16 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.24 جنيه للبيع.

- 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.24 جنيه للبيع.

- 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.28 جنيه للبيع.

- 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.24 جنيه للبيع.

- 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.24 جنيه للبيع.

- 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.24 جنيه للبيع.

- 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.26 جنيه للبيع.

- 49.16 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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